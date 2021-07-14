Дети из Екатеринбурга отравились в оздоровительном лагере под Курганом

Дети, поехавшие по бесплатным путевкам от мэрии Екатеринбурга в лагерь «Лесники» под Курганом, сообщают об отравлении. В санатории подтвердили, что кишечную инфекцию подхватили несколько школьников, однако уверяют, что вспышки нет.

По бесплатным путевкам, которые закупила администрация Екатеринбурга, в «Лесники» уехали порядка 180 юных екатеринбуржцев. По словам детей, которые ежедневно созваниваются с родителями, проблемы в лагере начались с первого дня пребывания. Дочь позвонила, сказала, что с 11 июля они отравились, ей сказали лежать в комнате. 12 июля она сообщила, что пол-отряда рвет. Многих детей уже забрали. Кормят их там какими-то таблетками, какими именно — нас никто не уведомлял, всю информацию рассказывают дети, цитирует одну из родительниц Е1. Информацию о том, что несколько детей заболели, изданию подтвердила директор оздоровительного лагеря. Женщина подчеркнула, что у детей просто пищевое отравление, о вспышке речи не идет. По ее словам, продукт, которым отравились дети, был выявлен. Специалисты проанализировали меню и провели анализы, исключили всю партию продукта. Некоторые родители после случившегося забрали детей домой. Напомним, в конце июня свердловские школьники, вернувшиеся из лагеря «Жемчужина России» в Анапе, рассказали и показали родителям, чем их кормили. Они уверяют, что в еде были черви и опарыши, а многие дети три недели толком ничего не ели и голодали. Из-за червей в еде в лагере под Анапой свердловчане намерены идти в суд

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