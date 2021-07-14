Дом, баня и надворные постройки сгорели в саду под Нижним Тагилом

Напомним, в мае 2021 года в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом загорелся частный дом на улице Куйбышева. На момент возникновения пожара 63-летний хозяин дома был в подвале. Когда он поднялся на первый этаж, то увидел, что горит прихожая.