Дом, баня и надворные постройки сгорели в саду под Нижним Тагилом

Дом, баня и надворные постройки сгорели в саду под Нижним Тагилом
Дом, баня и надворные постройки сгорели в саду под Нижним Тагилом
Сегодня, 17:11ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Пожар случился в садовом товариществе № 3 ОАО «Уралхимпласт» на станции Анатольская ранним утром 14 июля 2021 года.

Сообщение о пожаре в пожарно-диспетчерскую службу поступило в 4:11 утра. Когда начался пожар, в доме находились пожилая семейная пара и их внучка, сообщают ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.

Проснувшись, они успели выбраться из горящего дома. В результате пожара на площади 140 квадратных метров сгорели садовый дом, надворные постройки, а также баня. По факту пожара ведется проверка, причина возгорания устанавливается.

В качестве одной из возможных версий сотрудники МЧС рассматривают короткое замыкание электропроводки.

Напомним, в мае 2021 года в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом загорелся частный дом на улице Куйбышева. На момент возникновения пожара 63-летний хозяин дома был в подвале. Когда он поднялся на первый этаж, то увидел, что горит прихожая.

На улицу мужчина выбрался через окно. Спасателей вызвали соседи. В результате сгорели дачный дом и строящийся двухэтажный коттедж, также с другой стороны пострадала обшивка двухэтажного многоквартирного дома.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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