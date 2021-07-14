Дом, баня и надворные постройки сгорели в саду под Нижним Тагилом

Сообщение о пожаре в пожарно-диспетчерскую службу поступило в 4:11 утра. Когда начался пожар, в доме находились пожилая семейная пара и их внучка, сообщают ОНД и ПР Нижнего Тагила и Горноуральского ГО.
Проснувшись, они успели выбраться из горящего дома. В результате пожара на площади 140 квадратных метров сгорели садовый дом, надворные постройки, а также баня. По факту пожара ведется проверка, причина возгорания устанавливается.
В качестве одной из возможных версий сотрудники МЧС рассматривают короткое замыкание электропроводки.
Напомним, в мае 2021 года в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом загорелся частный дом на улице Куйбышева. На момент возникновения пожара 63-летний хозяин дома был в подвале. Когда он поднялся на первый этаж, то увидел, что горит прихожая.
На улицу мужчина выбрался через окно. Спасателей вызвали соседи. В результате сгорели дачный дом и строящийся двухэтажный коттедж, также с другой стороны пострадала обшивка двухэтажного многоквартирного дома.