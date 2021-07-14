Екатеринбургский бизнесмен пропал два дня назад во время велопрогулки у Шарташа

Екатеринбургский бизнесмен пропал два дня назад во время велопрогулки у Шарташа
Екатеринбургский бизнесмен пропал два дня назад во время велопрогулки у Шарташа
Сегодня, 15:20ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Во время велопрогулки в Екатеринбурге пропал бизнесмен. Поисками мужчины занялись волонтёры поискового отряда «Прорыв» и полиция.

Сергей Кочергин отправился на прогулку вокруг озера Шарташ 12 июля и бесследно исчез. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Мужчина занимается доставкой овощей в детские сады, лагеря, магазины и рестораны.

Установлено, что бизнесмен выехал из дома на улице Блюхера вечером 12 июля и оставил сотовый телефон на зарядке. Семья ожидала мужчину к 23.00, но глава семейства так и не вернулся.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют камеры видеонаблюдения в стороне озера. Если вы видели этого мужчину, или знаете о его местонахождении, то сообщите об этом по телефону: 8-343-3564203.

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