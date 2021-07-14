Мужчина госпитализирован в больницу после падения с крыши в Первоуральске

Мужчина госпитализирован в больницу после падения с крыши в Первоуральске
Мужчина госпитализирован в больницу после падения с крыши в Первоуральске
Сегодня, 08:31ПроисшествияФото: скриншот видео Е1.RU
С крыши четырехэтажного дома сорвался житель Первоуральска вечером 13 июля. Мужчина получил тяжелые травмы, за его жизнь борются врачи.

По словам очевидцев, мужчина долгое время висел, зацепившись руками, под крышей многоэтажки на улице Ватутина в Первоуральске. Когда ему на помощь поспешили спасатели, он не смог вскарабкаться на автолестницу и упал.

К месту происшествия выезжали полицейские. По предварительным данным мужчина, упавший с крыши, был нетрезв.

С места ЧП его доставили в больницу, где врачи пытаются спасти ему жизнь. Но состояние мужчины тяжелое, рассказал глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых Е1.

В данный момент по факту инцидента проводится проверки, по итогам которой сотрудники полиции Первоуральска примут обоснованное процессуальное решение.

Напомним, вечером 10 июля у дома № 6 в переулке Широком в Екатеринбурге мужчина выпал из окна и упал на припаркованный у дома автомобиль. Упавший умер до приезда бригады «скорой».

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