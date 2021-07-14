Мужчина госпитализирован в больницу после падения с крыши в Первоуральске

По словам очевидцев, мужчина долгое время висел, зацепившись руками, под крышей многоэтажки на улице Ватутина в Первоуральске. Когда ему на помощь поспешили спасатели, он не смог вскарабкаться на автолестницу и упал.
К месту происшествия выезжали полицейские. По предварительным данным мужчина, упавший с крыши, был нетрезв.
С места ЧП его доставили в больницу, где врачи пытаются спасти ему жизнь. Но состояние мужчины тяжелое, рассказал глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых Е1.
В данный момент по факту инцидента проводится проверки, по итогам которой сотрудники полиции Первоуральска примут обоснованное процессуальное решение.
Напомним, вечером 10 июля у дома № 6 в переулке Широком в Екатеринбурге мужчина выпал из окна и упал на припаркованный у дома автомобиль. Упавший умер до приезда бригады «скорой».