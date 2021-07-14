Несколько подростков пытались вскрыть ночью автомобиль в Нижнем Тагиле

Несколько подростков пытались вскрыть ночью автомобиль в Нижнем Тагиле
Несколько подростков пытались вскрыть ночью автомобиль в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:15ПроисшествияФото: TagilCity.ru
Трое подростков намеревались вскрыть автомобиль на улице Карла Либкнехта, 40 в Нижнем Тагиле. Инцидент случился ночью 12 июля 2021 года.

Происшествие было запечатлено на камеру видеонаблюдения, которая установлена во дворе. По словам владелицы машины, подростков также увидела соседка, которая вышла на балкон, услышав шум. Увидев её, подростки испугались и убежали. Соседка сразу позвонила владельцам авто по телефону и рассказала о случившемся.

Фото:tagilcity.ru

Хозяева едва не взломанного автомобиля со злоумышленниками не знакомы.

Этих людей мы не знаем. В полицию обратились, видео также им предоставили,рассказала редакции TagilCity.ru владелица автомобиля.

Видео:tagilcity.ru

Напомним, в апреле 2021 года в Серове ночью пьяный подросток угнал автомобиль, взяв с собой подругу, и вместе с ней попал в аварию. Они врезались в стену жилого дома в Серове, после чего скрылись с места происшествия. О пропаже автомобиля сообщил в полицию владелец машины.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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