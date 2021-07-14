Несколько подростков пытались вскрыть ночью автомобиль в Нижнем Тагиле

Происшествие было запечатлено на камеру видеонаблюдения, которая установлена во дворе. По словам владелицы машины, подростков также увидела соседка, которая вышла на балкон, услышав шум. Увидев её, подростки испугались и убежали. Соседка сразу позвонила владельцам авто по телефону и рассказала о случившемся.
Хозяева едва не взломанного автомобиля со злоумышленниками не знакомы.
Этих людей мы не знаем. В полицию обратились, видео также им предоставили,рассказала редакции TagilCity.ru владелица автомобиля.
Напомним, в апреле 2021 года в Серове ночью пьяный подросток угнал автомобиль, взяв с собой подругу, и вместе с ней попал в аварию. Они врезались в стену жилого дома в Серове, после чего скрылись с места происшествия. О пропаже автомобиля сообщил в полицию владелец машины.