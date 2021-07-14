Несколько подростков пытались вскрыть ночью автомобиль в Нижнем Тагиле

Напомним, в апреле 2021 года в Серове ночью пьяный подросток угнал автомобиль, взяв с собой подругу, и вместе с ней попал в аварию. Они врезались в стену жилого дома в Серове, после чего скрылись с места происшествия. О пропаже автомобиля сообщил в полицию владелец машины.