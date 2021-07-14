Нетрезвый водитель попал в ДТП во время ухода от погони ГИБДД в Североуральске

Нетрезвый водитель попал в ДТП во время ухода от погони ГИБДД в Североуральске
Нетрезвый водитель попал в ДТП во время ухода от погони ГИБДД в Североуральске
Сегодня, 18:44ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Нетрезвый водитель иномарки в Североуральске, уходя от преследования сотрудников ГИБДД, не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся.

С места происшествия мужчина был доставлен в реанимацию городской больницы Североуральска, пишет Ура.ру.

Инспектор по пропаганде местной ОГИБДД Светлана Свиридова сообщила, что водитель, увидев автомобиль ДПС, попытался скрыться. Мужчина не реагировал на требования сотрудников ГИБДД остановиться и на скорости до 160 километров в час не справился с управлением.

Сотрудники полиции начали проверку по факту ДТП.

Напомним, 13 июля 2021 года в Саратовской области маршрутное такси врезалось в ехавший впереди мусоровоз Foton. Пятерым пострадавшим оказали на месте происшествия, шестерых госпитализировали в больницу. По предварительным данным ГИБДД, авария произошла по вине водителя маршрутки, поскольку он не смог справиться с управлением.

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