Нетрезвый водитель попал в ДТП во время ухода от погони ГИБДД в Североуральске

С места происшествия мужчина был доставлен в реанимацию городской больницы Североуральска, пишет Ура.ру.
Инспектор по пропаганде местной ОГИБДД Светлана Свиридова сообщила, что водитель, увидев автомобиль ДПС, попытался скрыться. Мужчина не реагировал на требования сотрудников ГИБДД остановиться и на скорости до 160 километров в час не справился с управлением.
Сотрудники полиции начали проверку по факту ДТП.
Напомним, 13 июля 2021 года в Саратовской области маршрутное такси врезалось в ехавший впереди мусоровоз Foton. Пятерым пострадавшим оказали на месте происшествия, шестерых госпитализировали в больницу. По предварительным данным ГИБДД, авария произошла по вине водителя маршрутки, поскольку он не смог справиться с управлением.