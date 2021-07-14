Принадлежащий депутату Mercedes Benz сбил автоинспектора в Тобольске

Принадлежащий депутату Mercedes Benz сбил автоинспектора в Тобольске
Принадлежащий депутату Mercedes Benz сбил автоинспектора в Тобольске
Сегодня, 16:40ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Водитель автомобиля Mercedes Benz сбил сотрудника ГИБДД на восьмом километре трассы Тобольск — Байгора 13 июля 2021 года. Виновник скрылся с места происшествия.

По предварительным данным, полицейский получил различные травмы, сообщает портал «Наш город».

Владельцем Mersedes является один из самых богатых депутатов Тобольской городской думы, состоящий в партии «Единая Россия». Остальные члены партии начали проверку информации по данному факту.

Чиновник сообщил, что в данный момент он находится в командировке, а автомобилем управлял его сын, которого недавно выписали из больницы с COVID-19 для продолжения лечения в домашних условиях. Также он добавил, что 13 июля сын поехал за необходимыми лекарствами. Его остановили автоинспекторы с целью проверки документов.

Когда молодой человек собрался уезжать, сотрудник ГИБДД стал снова что-то спрашивать, при этом он запнулся и упал. По словам депутата, машины пострадавший не касался.

Напомним, в мае 2021 года сын политика въехал в автобус, после чего подрался с водителем и кондуктором, а затем скрылся от полицейских.

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