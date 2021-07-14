Принадлежащий депутату Mercedes Benz сбил автоинспектора в Тобольске

По предварительным данным, полицейский получил различные травмы, сообщает портал «Наш город».
Владельцем Mersedes является один из самых богатых депутатов Тобольской городской думы, состоящий в партии «Единая Россия». Остальные члены партии начали проверку информации по данному факту.
Чиновник сообщил, что в данный момент он находится в командировке, а автомобилем управлял его сын, которого недавно выписали из больницы с COVID-19 для продолжения лечения в домашних условиях. Также он добавил, что 13 июля сын поехал за необходимыми лекарствами. Его остановили автоинспекторы с целью проверки документов.
Когда молодой человек собрался уезжать, сотрудник ГИБДД стал снова что-то спрашивать, при этом он запнулся и упал. По словам депутата, машины пострадавший не касался.
Напомним, в мае 2021 года сын политика въехал в автобус, после чего подрался с водителем и кондуктором, а затем скрылся от полицейских.