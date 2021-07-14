Принадлежащий депутату Mercedes Benz сбил автоинспектора в Тобольске

Чиновник сообщил, что в данный момент он находится в командировке, а автомобилем управлял его сын, которого недавно выписали из больницы с COVID-19 для продолжения лечения в домашних условиях. Также он добавил, что 13 июля сын поехал за необходимыми лекарствами. Его остановили автоинспекторы с целью проверки документов.