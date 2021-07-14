Пьяные подростки устроили гонки по ночным улицам Нижнего Тагила

Свою поезду подростки записали на видео. Инцидент произошел 10 июля, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». На видеозаписи, выложенной в Instagram, можно увидеть, как молодой человек управляет машиной и на ходу выпивает алкогольный напиток. При этом в автомобиле играет громкая музыка про употребление запрещенных веществ, которой подпевают подростки. В руках молодых людей бутылка, предположительно, пива, из которой по очереди пьют пассажир и водитель.