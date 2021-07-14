Пьяные подростки устроили гонки по ночным улицам Нижнего Тагила

Пьяные подростки устроили гонки по ночным улицам Нижнего Тагила
Пьяные подростки устроили гонки по ночным улицам Нижнего Тагила
Сегодня, 21:49ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Несколько подростков, распивая алкогольные напитки, устроили заезд по улицам Нижнего Тагила. Об этом рассказал знакомый с ситуацией источник, пожелавший сохранить инкогнито.

Свою поезду подростки записали на видео. Инцидент произошел 10 июля, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте». На видеозаписи, выложенной в Instagram, можно увидеть, как молодой человек управляет машиной и на ходу выпивает алкогольный напиток. При этом в автомобиле играет громкая музыка про употребление запрещенных веществ, которой подпевают подростки. В руках молодых людей бутылка, предположительно, пива, из которой по очереди пьют пассажир и водитель.

Видео:группа «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте»

Также можно заменить, что машина двигается по проспекту Ленина, со стороны улицы Красноармейская в сторону улицы Огаркова.

Напомним, 12 июля трое подростков намеревались вскрыть автомобиль на улице Карла Либкнехта, 40 в Нижнем Тагиле. По словам владелицы машины, подростков увидела соседка, которая вышла на балкон, услышав шум.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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