Самолет из Екатеринбурга в Симферополь задержан на восемь часов

Сегодня, 14 июля, рейс авиакомпании «Уральских авиалиний» в Крым не стартовал из Екатеринбурга по расписанию. Задержка составила около восьми часов.

Рейс до Симферополя должен был вылететь в 15.05, но из-за задержки вылетит только в 22.55. На рейсе U6-527 должны были лететь 154 пассажира, из которых пять детей. В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что рейс задержали из-за технической неисправности лайнера. Также в ведомстве подчеркнули, что все пассажиры были оповещены заранее об этом. Напомним, что аналогичный случай произошел ещё 1 июля, тогда пассажирам рейса Екатеринбург — Сочи пришлось 7 часов ждать вылета, а по приземлению выяснилось, что в самолет не загрузили багаж. Его обещали доставить ближайшими рейсами. После задержки рейса в Сочи на 7 часов самолет улетел без багажа из Екатеринбурга

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