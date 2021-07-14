Самолет из Екатеринбурга в Симферополь задержан на восемь часов

Самолет из Екатеринбурга в Симферополь задержан на восемь часов
Самолет из Екатеринбурга в Симферополь задержан на восемь часов
Сегодня, 17:15ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Сегодня, 14 июля, рейс авиакомпании «Уральских авиалиний» в Крым не стартовал из Екатеринбурга по расписанию. Задержка составила около восьми часов.

Рейс до Симферополя должен был вылететь в 15.05, но из-за задержки вылетит только в 22.55. На рейсе U6-527 должны были лететь 154 пассажира, из которых пять детей.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что рейс задержали из-за технической неисправности лайнера. Также в ведомстве подчеркнули, что все пассажиры были оповещены заранее об этом.

Напомним, что аналогичный случай произошел ещё 1 июля, тогда пассажирам рейса Екатеринбург — Сочи пришлось 7 часов ждать вылета, а по приземлению выяснилось, что в самолет не загрузили багаж. Его обещали доставить ближайшими рейсами.

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Екатеринбург
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