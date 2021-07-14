Самолет из Екатеринбурга в Симферополь задержан на восемь часов

Рейс до Симферополя должен был вылететь в 15.05, но из-за задержки вылетит только в 22.55. На рейсе U6-527 должны были лететь 154 пассажира, из которых пять детей.
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что рейс задержали из-за технической неисправности лайнера. Также в ведомстве подчеркнули, что все пассажиры были оповещены заранее об этом.
Напомним, что аналогичный случай произошел ещё 1 июля, тогда пассажирам рейса Екатеринбург — Сочи пришлось 7 часов ждать вылета, а по приземлению выяснилось, что в самолет не загрузили багаж. Его обещали доставить ближайшими рейсами.