Сотрудник салона сотовой связи в Екатеринбурге оформлял втайне на клиентов рассрочки

Сотрудник салона сотовой связи в Екатеринбурге оформлял втайне на клиентов рассрочки
Сотрудник салона сотовой связи в Екатеринбурге оформлял втайне на клиентов рассрочки
Сегодня, 16:23ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге 28-летний сотрудник сотовой связи похищал у клиентов деньги, оформляя на посетителей карты рассрочки. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

По версии следствия, мошеннические действия менеджер салона связи, расположенном в ТРЦ «Академический», осуществлял с августа по ноябрь 2020 года.

Установлено, что обвиняемый имел доступ к программе для оформления кредитных продуктов, и он решил воспользоваться этим. Мужчина брал карты рассрочки и присваивал себе все деньги.

От действий злоумышленника пострадали 5 человек. Общей ущерб составил более 163 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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