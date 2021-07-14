Сотрудник салона сотовой связи в Екатеринбурге оформлял втайне на клиентов рассрочки

В Екатеринбурге 28-летний сотрудник сотовой связи похищал у клиентов деньги, оформляя на посетителей карты рассрочки. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

По версии следствия, мошеннические действия менеджер салона связи, расположенном в ТРЦ «Академический», осуществлял с августа по ноябрь 2020 года. Установлено, что обвиняемый имел доступ к программе для оформления кредитных продуктов, и он решил воспользоваться этим. Мужчина брал карты рассрочки и присваивал себе все деньги. От действий злоумышленника пострадали 5 человек. Общей ущерб составил более 163 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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