Ушедшую в лес за ягодами свердловчанку разыскивают сотрудники полиции и волонтеры

Пенсионерку из деревни Каменка Режевского района, которая утром 13 июля ушла в лес за ягодами и пропала, разыскивают родные. За помощью они обратились в полицию и поисковые отряды.

64-летняя Галина Вениаминовна Дорохина из Режевского района ушла из дома во вторник около 10.30 и до настоящего времени не вернулась. К стражам порядка с заявлением о пропаже обратились родные бабушки. В данный момент к поискам подключились 2 наряда полиции и добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт», сообщает Е1. По имеющейся информации, женщина нуждается в медицинской помощи. Приметы Галины Дорохиной: полного телосложения, рост 160 сантиметров, глаза карие, волосы короткие седые. С собой у пенсионерки было ведро. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» Напомним, сразу три подростка пропали 13 июля на Химмаше в Екатеринбурге. Их ищут полицейские и волонтеры. Троих пропавших в Екатеринбурге подростков ищут полиция и волонтеры

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