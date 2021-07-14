Ушедшую в лес за ягодами свердловчанку разыскивают сотрудники полиции и волонтеры

64-летняя Галина Вениаминовна Дорохина из Режевского района ушла из дома во вторник около 10.30 и до настоящего времени не вернулась. К стражам порядка с заявлением о пропаже обратились родные бабушки.
В данный момент к поискам подключились 2 наряда полиции и добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт», сообщает Е1.
По имеющейся информации, женщина нуждается в медицинской помощи.
Приметы Галины Дорохиной: полного телосложения, рост 160 сантиметров, глаза карие, волосы короткие седые. С собой у пенсионерки было ведро.
Напомним, сразу три подростка пропали 13 июля на Химмаше в Екатеринбурге. Их ищут полицейские и волонтеры.