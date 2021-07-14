«Все в фекалиях»: после ливней в Северном поселке прорвало канализацию

«Все в фекалиях»: после ливней в Северном поселке прорвало канализацию
«Все в фекалиях»: после ливней в Северном поселке прорвало канализацию
Сегодня, 22:20ПроисшествияФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
После сильных дождей, которые прошли 3 и 4 июля в Нижнем Тагиле и Горноуральском ГО, рядом с домом № 2 на улице Днепровской в Северном поселке прорвало канализацию. В результате содержимое затопило придомовую территорию.

По словам местных жителей, почти две недели они живут в окружении грязи и неприятного запаха.

Там пройти сейчас невозможно, все в фекалиях. Из-за этого еще и окна открыть нельзя, вещи посушить тоже нельзя,рассказала жительница Нижнего Тагила Анастасия.

В результате администрация Дзержинского района подала обращение в «Водоканал-НТ», поэтому теперь на месте происшествия работает аварийная бригада. В мэрии Нижнего Тагила порекомендовали в таких случаях менять управляющую компанию, сообщает АН «Между строк».

Планируется, что прочистка канализации будет заверена в ближайшее время.

Видео:АН «Между строк»

Напомним, после потопа оказалась разрушена насыпь к дальнему берегу Иван-озера, ее снесли потоки воды. Оказалось, что сейчас уровень воды в озере сильно снизился. Часть насыпи длиной в 10-15 метров была полностью разрушена стихией.

Сюжеты:
Потоп в Нижнем Тагиле и ГГО
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