«Все в фекалиях»: после ливней в Северном поселке прорвало канализацию

По словам местных жителей, почти две недели они живут в окружении грязи и неприятного запаха.
Там пройти сейчас невозможно, все в фекалиях. Из-за этого еще и окна открыть нельзя, вещи посушить тоже нельзя,рассказала жительница Нижнего Тагила Анастасия.
В результате администрация Дзержинского района подала обращение в «Водоканал-НТ», поэтому теперь на месте происшествия работает аварийная бригада. В мэрии Нижнего Тагила порекомендовали в таких случаях менять управляющую компанию, сообщает АН «Между строк».
Планируется, что прочистка канализации будет заверена в ближайшее время.
Напомним, после потопа оказалась разрушена насыпь к дальнему берегу Иван-озера, ее снесли потоки воды. Оказалось, что сейчас уровень воды в озере сильно снизился. Часть насыпи длиной в 10-15 метров была полностью разрушена стихией.