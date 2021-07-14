За изнасилование 11-летней дочери безработному тагильчанину грозит до 20 лет колонии

Женщина узнала, что в конце мая мужчина надругался над 11-летней дочерью. Об этом рассказала сама девочка, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах. Женщина решила обратиться в ближайший ОВД, после чего информация была передана в Следственный комитет.
В результате тагильчанин был задержан оперуполномоченными при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Напомним, в мае стало известно, что 32-летний слесарь больницы в Сысерти был задержан по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы.