За изнасилование 11-летней дочери безработному тагильчанину грозит до 20 лет колонии

За изнасилование 11-летней дочери безработному тагильчанину грозит до 20 лет колонии
За изнасилование 11-летней дочери безработному тагильчанину грозит до 20 лет колонии
Сегодня, 19:40ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
По обвинению в педофилии задержан безработный 30-летний житель Нижнего Тагила. Заявление в правоохранительные органы написала его бывшая жена.

Женщина узнала, что в конце мая мужчина надругался над 11-летней дочерью. Об этом рассказала сама девочка, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых структурах. Женщина решила обратиться в ближайший ОВД, после чего информация была передана в Следственный комитет.

В результате тагильчанин был задержан оперуполномоченными при силовой поддержке ОМОНа Росгвардии. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Напомним, в мае стало известно, что 32-летний слесарь больницы в Сысерти был задержан по подозрению в изнасиловании 15-летней школьницы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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