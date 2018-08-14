Две иномарки столкнулись 14 августа на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле
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В Нижнем Тагиле на ГГМ 14 августа, около 15:00, произошло ДТП с участием двух иномарок.
После ДТП на перекрестке Уральский проспект – Дружинина, судя по кадрам, стоят два поврежденных автомобиля. Один из них находится на пешеходном переходе на Уральском проспекте, другой – на Дружинина.
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В отделении пропаганды ГИБДД предварительно сообщили, что пострадавших в ДТП нет. Обстоятельства выясняются. На месте работали машины скорой помощи, которые вскоре уехали, а также сотрудники ДПС.
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