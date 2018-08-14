Не хотели портить статистику: двоих сотрудников ДПС будут судить в Екатеринбурге
Два инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по городу Екатеринбург обвиняются в сокрытии факта дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб велосипедист.
29 августа 2017 года на съезде с улицы Московской на Объездную дорогу произошло ДТП с участием автомобиля ВАЗ 21101 и велосипедиста, в результате которого велосипедист получил травмы туловища и головы.
Сотрудники ГИБДД прибыли на место аварии, где присутствовали признаки ДТП и водитель автомобиля. В целях сохранения положительной статистики обвиняемые составили ложную схему происшествия, где указали факт отсутствия ДТП. Кроме того, они отобрали у пострадавшего велосипедиста показания, где он сообщил, что получил травму головы не в результате ДТП.
Материалы с ложными сведениями были переданы в дежурную часть отдела полиции №12 УМВД России по городу Екатеринбург. Ввиду отсутствия события преступления уголовное дело возбуждено не было.
Пострадавший велосипедист умер менее чем через месяц от полученных в результате ДТП травм.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Чкаловский районный суд города Екатеринбург.
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.