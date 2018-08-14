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Не хотели портить статистику: двоих сотрудников ДПС будут судить в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Не хотели портить статистику: двоих сотрудников ДПС будут судить в Екатеринбурге

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