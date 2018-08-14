Попал под камнепад: альпинист из Екатеринбурга погиб в Киргизии

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На Алайском хребте в Киргизии погиб альпинист из Екатеринбурга.
Источник: E1.RU
Молодой человек по имени Кирилл попал под камнепад.
По предварительной информации, екатеринбургский альпинист замыкал группу при переходе через перевал Южный Гаджир.
Начался камнепад, альпинист предупредил товарищей об опасности, но сам не успел пройти, сообщил очевидец происшествия.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: E1.ru
Альпинисту было 32 года. Родственники молодого человека подтвердили информацию о его гибели, но дать более подробную информацию пообещали позже.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей