Попал под камнепад: альпинист из Екатеринбурга погиб в Киргизии

Молодой человек по имени Кирилл попал под камнепад.

По предварительной информации, екатеринбургский альпинист замыкал группу при переходе через перевал Южный Гаджир.

Начался камнепад, альпинист предупредил товарищей об опасности, но сам не успел пройти, сообщил очевидец происшествия.

Фото: E1.ru