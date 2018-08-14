Рабочий упал с крыши во время ремонта кровли школы в Екатеринбурге

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
14 августа в Екатеринбурге во время ремонта крыши в МАОУ СОШ №170 рабочий упал в высоты и сломал позвоночник.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
Инцидент произошел около 17.00. Рабочий занимался проведением работ по замене кровли на крыше образовательного учреждения. Мужчина упал с крыши и получил перелом позвоночника.
Прокуратура начала проверку по факту получения травмы рабочим, соблюдения техники безопасности и требований охраны труда.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей