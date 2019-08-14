В Екатеринбурге эвакуировали бизнес-центр

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14 августа в Екатеринбурге эвакуировали людей из бизнес-центра «Небо», пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По сообщению очевидцев, на месте работают силовики, кинологи с собаками. Также подъехали автомобили МЧС и реанимация.
В пресс-службе региональной полиции комментарии касательно происходящего журналистам издания обещали предоставить позднее. Предположительно, могло поступить сообщение о подозрительном предмете.
Напомним, 16 июля в Екатеринбурге после сообщения о заложенном взрывном устройстве эвакуировали УрФУ.
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