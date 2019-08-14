В Екатеринбурге насмерть сбили полуголую женщину

Около дома № 63 на улице Бебеля автомобиль марки Chevrolet сбил женщину-пешехода, потерпевшую от удара отбросило на встречную полосу, где на нее наехал еще один автомобиль — KIA Rio.

В ГИБДД пояснили, что перед трагедией женщина вела себя неадекватно, она была полураздета и танцевала на проезжей части. При этом очевидцы происходящего снимали все на видео, вместо того, чтобы вызвать полицию.