В Екатеринбурге насмерть сбили полуголую женщину
Сегодня, 10:54ПроисшествияФото: ГИБДД Екатеринбурга
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Минувшим вечером в Екатеринбурге под колесами автомобилей погибла женщина, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Около дома № 63 на улице Бебеля автомобиль марки Chevrolet сбил женщину-пешехода, потерпевшую от удара отбросило на встречную полосу, где на нее наехал еще один автомобиль — KIA Rio.
В ГИБДД пояснили, что перед трагедией женщина вела себя неадекватно, она была полураздета и танцевала на проезжей части. При этом очевидцы происходящего снимали все на видео, вместо того, чтобы вызвать полицию.
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