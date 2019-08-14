В Нижнем Тагиле в подвале дома электрики обнаружили снаряд
Сегодня, 12:25ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле в подвале жилого дома по адресу Каспийская, 24 электрики обнаружили снаряд. Специалисты Центра защиты населения эвакуировали людей и оцепили территории. Сотрудники МВД уже проверили находку — опасности она не представляет.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как оказалось, предмет не представлял абсолютно никакой опасности. Всё отработано.рассказала представитель пресс-службы ОМВД Нижнего Тагила Элина Балуца.
Другой информации сотрудники МВД не предоставили, объяснив это требованиями антитеррористической безопасности.
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