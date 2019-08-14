В Перми пенсионер перерезал канаты промышленным альпинистам

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за покушение на убийство.

Альпинисты выполняли работы на фасаде девятого этажа многоэтажного дома. Пенсионер потребовал, чтобы они прекратили работу. После того, как рабочие ему отказали, он поднялся на крышу и перерезал спасательные канаты промышленных альпинистов.

В результате один из рабочих сорвался и, пролетев несколько этажей, повис на страховочном тросе, рассказали в СКР.