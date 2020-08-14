В Екатеринбурге охранники ТЦ жестко задержали посетителей без масок

В Екатеринбурге охранники ТЦ жестко задержали посетителей без масок

Сегодня, 09:24ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
Днем 13 августа в Екатеринбурге произошла потасовка между посетителями торгового центра «Фан Фан» с охранниками. Об этом рассказала участница конфликта Вера Трапезникова на своей странице в Instagram.

По словам девушки, она хотела зайти в ТЦ без маски, но на входе ее толкнул представитель службы безопасности. После этого она вызвала полицию и связалась с мужем.

Они мне втюхивали маску за 20 рублей, а я хотела купить ее в аптеке,рассказала Вера.

На своей странице в соцсети девушка разместила видео, на котором видно, что два охранника удерживают мужа Веры. Она попросила губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева обратить внимание на произошедшее.

Позднее девушка в еще одном видео сообщила, что их с мужем задержали за оскорбление охранника.

Моего мужа Николая удерживали наручниками на лавочке у ТЦ за то, что он перевернул бейджик у одного из охранников! Коля сейчас снимает побои, мы будем писать встречное заявление о превышении полномочий охранниками, рассказала Вера.

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