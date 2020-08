Недалеко от Невьянска произошло землетрясение в районе наклонной башни. Данные об этом размещены на сайте Международной системы мониторинга.

Оно было зафиксировано 12 августа в 14.01. Сила толчка составила 3,4 балла. Как рассказали Ура.ру в екатеринбургском Институте геофизики УрО РАН, такое землетрясение не представляет угрозы. В музее башни заявили, что толчка не почувствовали. В Невьянске наклонная башня появилась около 300 лет назад. Она имеет высоту 57,5 метров. 16 июля в Красноуфимске произошло землетрясение в 3,1 балла недалеко от склада монацита, радиоактивного песка.

