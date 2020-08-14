В Нижнем Тагиле 9-летний мальчик бежал домой за телефоном и попал под машину

Пострадавший ребенок возвращался домой за оставленным телефоном. Мальчик постоянно переходит дорогу на данном участке по пешеходному переходу. Но на этот раз поторопился, и поэтому начал переходить проезжую часть рядом с пешеходным переходом, рассказали в ГИБДД.