В Нижнем Тагиле полиция установила личность погибшего мужчины на «Уралвагонзаводе»

В Нижнем Тагиле полиция установила личность погибшего мужчины на «Уралвагонзаводе»

Сегодня, 16:51ПроисшествияФото: Яндекс.Карты
Сотрудники ОП № 17 в Нижнем Тагиле установили личность скончавшегося в литейном цехе «Уралвагонзавода» мужчины, тело которого накануне вечером обнаружили работники, сообщает АН «Между строк».

Им оказался 51-летний житель Вагонки. Он ранее работал на УВЗ. На данный момент правоохранительными органами и службой безопасности проводится проверка по факту инцидента. Устанавливается, как посторонний человек смог проникнуть на территорию предприятия.

Как рассказал изданию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, при мужчине были найдены ключи, талон ко врачу, но документов при нем не оказалось. Мужчина находился между валом и лентой.

Чтобы его извлечь, пришлось срезать ленту. По не подтверждённой пока информации, данный гражданин ранее работал на УВЗ. Каким образом он оказался в цехе и что там делал, сейчас выясняет полиция,рассказал Валерий Горелых.

Вечером 13 августа в цехе № 552 был найден труп неизвестного мужчины. По данным издания, тело было найдено после аварийной остановки конвейеры, когда рабочие пытались выяснить причину поломки. Кроме того, работники цеха не опознали в погибшем ни одного из своих коллег.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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