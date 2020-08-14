В Нижнем Тагиле полиция установила личность погибшего мужчины на «Уралвагонзаводе»

Вечером 13 августа в цехе № 552 был найден труп неизвестного мужчины. По данным издания, тело было найдено после аварийной остановки конвейеры, когда рабочие пытались выяснить причину поломки. Кроме того, работники цеха не опознали в погибшем ни одного из своих коллег.