В Нижнем Тагиле скончалась работавшая с COVID-19 врач-пульмонолог

В Нижнем Тагиле 13 августа скончалась врач-пульмонолог Ирина Юрьева, которая работала с больными коронавирусом, сообщается на сайте городской поликлиники № 1.

В мае 2020 года она приступила к работе с больными коронавирусной инфекцией в Городской больнице № 1. Она лечила также пациентов с пневмонией и ОРВИ. В 1990 году Ирина Юрьева окончила Свердловский Государственный Медицинский институт. В том же году она пришла работать в городскую больницу № 3 врачом интерном. В 1994 году она была принята на должность врача-пульмонолога в поликлинику № 1, а с 2012 года на ту же должность в городскую поликлинику № 4. 11 августа стало известно о кончине видеоинженера «Четвертого канала» и «Бокс ТВ» Алексея Сиверта. Отмечалось, что у него был подтвержден коронавирус. Видеоинженеру было 48 лет.

