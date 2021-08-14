20-летний мужчина ограбил на улице подростка в Екатеринбурге

20-летний мужчина ограбил на улице подростка в Екатеринбурге
20-летний мужчина ограбил на улице подростка в Екатеринбурге
Сегодня, 19:39ПроисшествияФото: 1МI
В полицию Екатеринбурга обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что неизвестный похитил его телефон на улице Бебеля.

Пострадавший пояснил, что молодой человек попросил позвонить, а когда получил телефон, поспешил скрыться. Стоимость похищенного телефона – 20 тысяч рублей. Заявитель заполнил обидчика.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ППСП заметили схожего по описаниям молодого человека. Мужчину задержали и доставили в территориальный ОВД.

Злоумышленником оказался 20-летний нигде неработающий и ранее несудимый местный житель. Он дал признательные показания и пояснил, что украл мобильный телефон, чтобы сдать в ломбард за вознаграждение.

Похищенное устройство возвращено законному владельцу. Екатеринбуржцу грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Напомним, мужчину, похитившего барсетку, в которой была банковская карта, разыскивает полиция Нижнего Тагила. Злоумышленник успел потратить около 500 рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
полициякражателефонЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы