20-летний мужчина ограбил на улице подростка в Екатеринбурге

В полицию Екатеринбурга обратился 18-летний местный житель, который сообщил, что неизвестный похитил его телефон на улице Бебеля.

Пострадавший пояснил, что молодой человек попросил позвонить, а когда получил телефон, поспешил скрыться. Стоимость похищенного телефона – 20 тысяч рублей. Заявитель заполнил обидчика. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ППСП заметили схожего по описаниям молодого человека. Мужчину задержали и доставили в территориальный ОВД. Злоумышленником оказался 20-летний нигде неработающий и ранее несудимый местный житель. Он дал признательные показания и пояснил, что украл мобильный телефон, чтобы сдать в ломбард за вознаграждение. Похищенное устройство возвращено законному владельцу. Екатеринбуржцу грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе городского УМВД. Напомним, мужчину, похитившего барсетку, в которой была банковская карта, разыскивает полиция Нижнего Тагила. Злоумышленник успел потратить около 500 рублей.

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