550 овец убило молнией во время грозы на горе Абул в Грузии

На место происшествия приехали полицейские и эксперты, забравшие одну из овец на проведение экспертизы. Тела погибших придётся сжечь прямо на месте их гибели, поскольку их невозможно спустить с горы, пишет Znak со ссылкой на Jnews.ge.
По словам мэра Ниноцминда Александра Микеладзе, такой случай произошёл впервые. В мэрии будет оказана поддержка, однако у фермера при этом должно иметься заключение экспертов, позволяющее установить причину гибели овец.
Напомним, в Екатеринбурге в холодильниках, стоящих около здания администрации ЦПКиО, были обнаружены трупы умерших животных, которых там хранили с осени 2020 года.