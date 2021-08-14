550 овец убило молнией во время грозы на горе Абул в Грузии

550 овец убило молнией во время грозы на горе Абул в Грузии
550 овец убило молнией во время грозы на горе Абул в Грузии
Сегодня, 16:50ПроисшествияФото: 1МI
Более 550 овец скончалось из-за удара молнией во время грозы в районе Ниноцминда на горе Абул. О смерти овец сообщил местный фермер.

На место происшествия приехали полицейские и эксперты, забравшие одну из овец на проведение экспертизы. Тела погибших придётся сжечь прямо на месте их гибели, поскольку их невозможно спустить с горы, пишет Znak со ссылкой на Jnews.ge.

Видео:JavakhetiNews

По словам мэра Ниноцминда Александра Микеладзе, такой случай произошёл впервые. В мэрии будет оказана поддержка, однако у фермера при этом должно иметься заключение экспертов, позволяющее установить причину гибели овец.

Напомним, в Екатеринбурге в холодильниках, стоящих около здания администрации ЦПКиО, были обнаружены трупы умерших животных, которых там хранили с осени 2020 года.

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