Артиллерийский снаряд обнаружен жителем Екатеринбурга в лесу около села Косулино

Для опознания обнаруженного объекта в лес выехала инженерно-техническая группа ОМОН, сообщили в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.
В результате исследования вещи сотрудниками выяснилось, что найденный предмет является 100-мм осколочно-фугасным артиллерийским снарядом со взрывателем, представляющим угрозу для местных жителей. Снаряд был покрыт глубокой коррозией.
Специалисты, соблюдая меры безопасности, снаряд увезли и ликвидировали.
Напомним, в июле 2021 года около реки Ирбит местные жители нашли 82-мм миномётную мину со взрывателем. Сотрудники СУ Росгвардии на Урале вывезли и обезвредили находку.