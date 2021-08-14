Артиллерийский снаряд обнаружен жителем Екатеринбурга в лесу около села Косулино

Екатеринбуржец, отправившийся в лес около Косулино собирать грибы, заметил предмет, который внешне был похож на снаряд.

Для опознания обнаруженного объекта в лес выехала инженерно-техническая группа ОМОН, сообщили в пресс-службе Росгвардии Свердловской области. В результате исследования вещи сотрудниками выяснилось, что найденный предмет является 100-мм осколочно-фугасным артиллерийским снарядом со взрывателем, представляющим угрозу для местных жителей. Снаряд был покрыт глубокой коррозией. Специалисты, соблюдая меры безопасности, снаряд увезли и ликвидировали. Напомним, в июле 2021 года около реки Ирбит местные жители нашли 82-мм миномётную мину со взрывателем. Сотрудники СУ Росгвардии на Урале вывезли и обезвредили находку. Мину со взрывателем обнаружили местные жители на берегу реки Ирбит на Урале

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