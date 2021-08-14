Девушка лишилась 7 тысяч при планировании поездки в Тагил через Bla Bla Car

В четверг, 12 августа, пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей было нужно добраться до Нижнего Тагила и она зашла в приложение популярного сервиса для поиска попутчиков и разместила в нём соответствующее объявление.
Спустя некоторое время ей написал некий Дмитрий, который согласился взять девушку с собой за 100 рублей. Он предложил написать ему в WhatsApp и там отправил свердловчанке ссылку, напоминающую стандартную форму бронирования заказа.
Екатеринбурженка ввела данные своей карты, включая CVV-код с обратной стороны карты. Вскоре она обнаружила, что с её карты списали все имеющиеся на неё средства — 7100 рублей, сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.
Полицейские выяснили, что номер телефона зарегистрирован в Северо-Кавказском регионе.
Напомним, два раза обманули телефонные мошенники преподавателя вуза из Нижнего Тагила. Второй перевод он совершил уже после того, как подал заявление в полицию.