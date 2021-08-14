Девушка лишилась 7 тысяч при планировании поездки в Тагил через Bla Bla Car

Девушка лишилась 7 тысяч при планировании поездки в Тагил через Bla Bla Car
Девушка лишилась 7 тысяч при планировании поездки в Тагил через Bla Bla Car
Сегодня, 16:42ПроисшествияФото: 1МI
20-летняя жительница Екатеринбурга хотела забронировать поездку в Нижний Тагил через «Bla Bla Car», но стала жертвой мошенников и лишилась 7 100 рублей.

В четверг, 12 августа, пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что накануне ей было нужно добраться до Нижнего Тагила и она зашла в приложение популярного сервиса для поиска попутчиков и разместила в нём соответствующее объявление.

Спустя некоторое время ей написал некий Дмитрий, который согласился взять девушку с собой за 100 рублей. Он предложил написать ему в WhatsApp и там отправил свердловчанке ссылку, напоминающую стандартную форму бронирования заказа.

Екатеринбурженка ввела данные своей карты, включая CVV-код с обратной стороны карты. Вскоре она обнаружила, что с её карты списали все имеющиеся на неё средства — 7100 рублей, сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Полицейские выяснили, что номер телефона зарегистрирован в Северо-Кавказском регионе.

Напомним, два раза обманули телефонные мошенники преподавателя вуза из Нижнего Тагила. Второй перевод он совершил уже после того, как подал заявление в полицию.

Сюжеты:
ЕкатеринбургНижний Тагил
Материалы по теме:
машинамошенникНижний ТагилЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы