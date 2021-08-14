Екатеринбурженку отправили в СИЗО за попытку убить 2-летнего сына

25-летнюю жительницу Екатеринбурга заключили под стражу по обвинению в покушении на убийство своего 2-летнего ребенка.

Трагедия произошла в ночь на 13 августа в одной из квартир по улице Машинной. Женщина взяла нож и изрезала своему ребёнку вены, рассказал старший помощник руководителя Следственного комитета (СКР) по Свердловской области Александр Шульга. В настоящее время мальчик по-прежнему находится в больнице, медики оценивают его состояние, как тяжелое. Суд, изучив представленные материалы, согласился с доводами Следственного комитета и отправил обвиняемую под стражу сроком на 2 месяца, до 12 октября 2021 года включительно. Женщина признала свою вину, с её участием проведена проверка показаний на месте. Следствие планирует провести судебную психиатрическую экспертизу в отношении фигурантки. Напомним, 25-летняя екатеринбурженка напала на 2-летнего сына с ножом ночью 13 августа, изгоняя якобы вселившихся в него бесов. Очевидцы сообщили, что женщина, вернее всего, находилась под действием наркотических или психотропных веществ. Посчитала бесноватым: наркоманка из Екатеринбурга изрезала ножом 2-летнего сына

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