Иномарка проехала по ноге 13-летнего мальчика в Екатеринбурге

Женщина рассказала инспекторам ДПС, что двигалась по правой полосе и увидела ребенка, который ехал на самокате. В какой-то момент подросток резко начал движение вправо, врезался самокатом в автомобиль, упал, нога у него ушла под колесо, и автомобиль проехал по ноге.
В результате ЧП школьник получил перелом фаланги пальца и был госпитализирован в 9-ую больницу, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Мама ребёнка сообщила, что отпустила сына на день рождения. Сам мальчик не смог пояснить почему решил совершить такой странный маневр, не убедившись в безопасности.
Напомним, в Екатеринбурге водитель Skoda Octavia решил проскочить перекресток на предупреждающий сигнал светофора и сбил 8-летнего ребенка, который шел по пешеходному переходу на зеленый свет.