Крановщик заявил об избиении мигрантами на стройке в Екатеринбурге

Крановщик написал в полицию заявление о нападении на него на стройке жилого комплекса в Екатеринбурге четверых рабочих-мигрантов из Узбекистана. Он обвиняет правоохранительные органы в бездействии.

Инцидент случился 28 июня 2021 года на стройке жилого комплекса по адресу Онежская, 4 в Екатеринбурге, сообщает Е1. На многочисленные замечания Фарруха Якубова, который работает в компании «Билдинг Кран» машинистом башенного крана, рабочим из другой организации о соблюдении техники безопасности, те решили проучить его насильственным способом. Они избили крановщика. После медицинского освидетельствования, которое показало перелом челюсти, 3 июля крановщик подал заявление в полицию на нападавших на него рабочих из Узбекистана. Со слов Фарруха дело стоит на месте и он обвиняет правоохранителей в бездействии. По настоящее время на допрос был вызван только один участник из нападавших. Другой из той компании успел покинуть пределы Российской Федерации и улететь к себе на родину. Мне бесполезно куда-либо обращаться сказали. Что дело скорее всего замнут. Один уже улетел из России, такими темпами расследования и наказывать будет некого, наверно,задается вопросом крановщик из Екатеринбурга. В УМВД по Екатеринбургу пояснили, что по факту инцидента ведется работа. С их стороны все участники конфликта установлены и были опрошены. Также было проведено судебно-медицинское освидетельствование, по результатам которого будет установлена тяжесть вреда здоровью пострадавшего крановщика. На основании заключения и будет принято соответствующее процессуальное решение. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подключился к решению конфликта южан на Сортировке в Екатеринбурге. В микрорайоне регулярно происходят драки. На своей странице в Instagram губернатор написал, что пристально следит за ситуацией. Куйвашев подключился к решению конфликта южан в Екатеринбурге

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