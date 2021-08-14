Насмерть разбился мотоциклист на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле

У торгового центра «Александровский пассаж» произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу. 20-летний водитель, управляя автомобилем Ford, следовал по проспекту Ленина со стороны улицы Огаркова и при повороте на парковку не предоставил преимущество в движении, отчего допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki.
От столкновения с Ford мотоцикл перевернулся, водитель от полученных травм скончался на месте до приезда «скорой» помощи. Автомобиль имеет механические повреждения. Удар пришелся по правой части транспортного средства, поврежден передний бампер, покорежена дверь. Водитель Ford получил закрытый перелом ключицы, был госпитализирован медиками.
При осмотре места происшествия сотрудники ГИБДД также установили личности водителей и опросили очевидцев события. Окончательная причина аварии будет установлена после проведения расследования всех обстоятельств, способствовавших ДТП.
Напомним, 12 июля автомобилист не уступил дорогу байкеру при выезде с прилегающей территории на улице Юности в Нижнем Тагиле. От столкновения мотоциклист был травмирован, он получил переломы плеча и бедра, травмы головы и живота, на «скорой» был госпитализирован в ЦГБ № 4.