Насмерть разбился мотоциклист на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле

Напомним, 12 июля автомобилист не уступил дорогу байкеру при выезде с прилегающей территории на улице Юности в Нижнем Тагиле. От столкновения мотоциклист был травмирован, он получил переломы плеча и бедра, травмы головы и живота, на «скорой» был госпитализирован в ЦГБ № 4.