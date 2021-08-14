На Серовском тракте перевернулся самосвал

На Серовском тракте перевернулся самосвал
На Серовском тракте перевернулся самосвал
Сегодня, 18:33ПроисшествияФото: Екатеринбург-Серов
Сегодня вечером, 14 августа, на Серовском тракте произошло ДТП – перевернулся самосвал.

На протяжении нескольких метров по дороге раскиданы камни и бетонные обломки. Большегруз перекрыл часть дороги. На данном участке образовалась пробка.

По предварительным данным в аварии серьезно пострадал водитель грузовика. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники госавтоинспекции и «Уралавтодор», сообщается в группе «ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)» во ВКонтакте.

Напомним, из-за дорожной аварии с участием бензовоза из цистерны вылилось дизельное топливо. На место происшествия — на 56 километр Серовского тракта — выезжали инспекторы Росприроднадзора.

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