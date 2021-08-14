Пациент больницы выпал из окна и погиб в Нижнем Тагиле

Родственница погибшего 81-летнего пациента нижнетагильской больницы сообщила, что 12 августа 2021 года он выпал из окна, пишет Е1. Пожилой мужчина находился на излечении с подозрением на COVID-19. Через несколько дней его должны были выписать домой.
В настоящее время по данному несчастному случаю в ЦГБ № 1 проводится проверка в рамках статьи 144-145 УПК РФ,сообщили TagilCity.ru в приемной больницы.
Напомним, 67-летний пенсионер из Нижнего Тагила, который 18 июня 2021 года ушел из центральной городской больницы № 1 и пропал, был найден мертвым на железнодорожных путях.