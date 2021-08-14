Пациент больницы выпал из окна и погиб в Нижнем Тагиле

Пациент больницы выпал из окна и погиб в Нижнем Тагиле
Пациент больницы выпал из окна и погиб в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:19ПроисшествияФото: 1МI
В ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле пациент выпал из окна и разбился. На месте происшествия работает дознаватель, по истечение трех суток им будет принято одно из процессуальных решений по несчастному случаю в стенах больницы.

Родственница погибшего 81-летнего пациента нижнетагильской больницы сообщила, что 12 августа 2021 года он выпал из окна, пишет Е1. Пожилой мужчина находился на излечении с подозрением на COVID-19. Через несколько дней его должны были выписать домой.

В настоящее время по данному несчастному случаю в ЦГБ № 1 проводится проверка в рамках статьи 144-145 УПК РФ,сообщили TagilCity.ru в приемной больницы.

Напомним, 67-летний пенсионер из Нижнего Тагила, который 18 июня 2021 года ушел из центральной городской больницы № 1 и пропал, был найден мертвым на железнодорожных путях.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
смертьпациентокноЦГБ №1выпалбольнойНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы