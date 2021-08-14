Пошутивший со змеей водитель из «Яндекс.Такси» Екатеринбурга готов пойти в полицию

Водитель «Яндекс.Такси» в Екатеринбурге, который напугал пассажирку змеей в салоне, готов пойти вместе с ней в полицию для дачи показаний по своей выходке.

Пассажирка, которую своим пранком со змеей в салоне «Яндекс.Такси» напугали водитель и его друг, написала заявление в полицию, сообщает Ура.ру. Она считает поступок мужчин хулиганским и непозволительным. Водитель такси принес свои извинения женщине и выразил готовность совместно с ней пойти в отдел полиции, чтобы дать показания. Это был первый и, как я думаю, последний раз, когда я так «пранканул». У меня двое малолетних детей и лишних проблем в семье мне совсем не нужно,прокомментировал водитель «Яндекс.Такси». Водитель «Яндекс.Такси» заверил пассажирку, что видео не получило доступа в открытую сеть интернет. Напомним, 11 августа 2021 года екатеринбурженку, ехавшую домой на такси с работы, напугала змея, которая внезапно появилась в салоне. Как оказалось водитель вместе с другом являются блогерами и снимают ролики на потеху публике. Змея в машине «Яндекс.Такси» напугала жительницу Екатеринбурга

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