В Турции разбился самолет с российскими пожарными

На борту находились восемь человек: пятеро россиян и трое представителей Турции, которые показывали экипажу очаги тушения природных пожаров, сообщается на сайте Минобороны РФ.
По предварительным данным, на борту самолета мог быть легенда российской авиации Евгений Кузнецов. В настоящее время эта информация проверяется.
Судьба экипажа сейчас неизвестна.
Напомним, вертолет МИ-8 рухнул в Курильское озеро на Камчатке в районе Кроноцкого заповедника 12 августа. Погибли восемь человек, в том числе один член экипажа.