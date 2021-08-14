В Турции разбился самолет с российскими пожарными

В Турции разбился самолет с российскими пожарными
В Турции разбился самолет с российскими пожарными
Сегодня, 21:34ПроисшествияФото: 1МI
В субботу, 14 августа, пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение на юго-востоке Турции. Трагедия произошла в 15.10 по мск.

На борту находились восемь человек: пятеро россиян и трое представителей Турции, которые показывали экипажу очаги тушения природных пожаров, сообщается на сайте Минобороны РФ.

По предварительным данным, на борту самолета мог быть легенда российской авиации Евгений Кузнецов. В настоящее время эта информация проверяется.

Судьба экипажа сейчас неизвестна.

Напомним, вертолет МИ-8 рухнул в Курильское озеро на Камчатке в районе Кроноцкого заповедника 12 августа. Погибли восемь человек, в том числе один член экипажа.

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