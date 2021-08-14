ВАЗ перевернулся на бок после столкновения с такси в Екатеринбурге

Сегодня вечером, 14 августа, на перекрёстке улиц Пархоменко и Караванной в Екатеринбурге столкнулись ВАЗ и такси.

От удара «четырнадцатая» перевернулась на бок и из бака потек бензин. Очевидцы аварии помогли водителю ВАЗа вылезти из автомобиля. По предварительным данным, водитель отечественной легковушки не пострадал, пишет Е1. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Напомним, Сегодня вечером, 14 августа, на Серовском тракте произошло ДТП – перевернулся самосвал. На протяжении нескольких метров по дороге раскиданы камни и бетонные обломки. Большегруз перекрыл часть дороги. На данном участке образовалась пробка. На Серовском тракте перевернулся самосвал

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter