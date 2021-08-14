Водитель «Мерседеса» сбил 3 людей на пешеходном переходе в Асбесте

Водитель «Мерседеса» сбил 3 людей на пешеходном переходе в Асбесте
Водитель «Мерседеса» сбил 3 людей на пешеходном переходе в Асбесте
Сегодня, 12:23ПроисшествияФото: 1МI
40-летний мужчина, управлявший «Мерседесом», сбил трёх человек 33, 23 и 27 лет на пешеходном переходе. ДТП произошло в Асбесте на проспекте Ленина 13 августа 2021 года.

33-летний мужчина получил повреждения органов или тканей. У 23-летней девушки сломаны кости таза, кроме того, она получила закрытую черепно-мозговую травму, ушибы груди и ног. У 27-летнего молодого человека диагностированы ушиб головы, травмы грудного и поясничного отделов позвоночника, а также закрытый перелом голени.

Все пострадавшие были доставлены в больницу № 1. 33-летний пешеход сейчас находится в реанимационном отделении, пишет Е1.

В управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что в связи с отказом водителя «Мерседеса» от медицинского освидетельствования на состояние опьянения него составили материалы, а также за наезд на пешеходов. Автомобиль был эвакуирован на штрафную стоянку.

Напомним, 13 августа 2021 года в Нижнем Тагиле насмерть разбился 33-летний мотоциклист при столкновении с автомобилем Ford около ТЦ «Александровский пассаж».

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