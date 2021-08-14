Задержаны подозреваемые в краже «шестёрки» в Нижнем Тагиле

Задержаны подозреваемые в краже «шестёрки» в Нижнем Тагиле
Задержаны подозреваемые в краже «шестёрки» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:54ПроисшествияФото: 1МI
Жители посёлка Баранчинский, двоим из которых 17 лет, а другим 18, были задержаны по подозрению в краже автомобиля ВАЗ-2106 в Нижнем Тагиле.

Хозяин украденного автомобиля приобрёл транспорт 25 июля. В результате кражи ему был причинён ущёрб 20 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В ходе расследования сотрудники отделения полиции № 16 выяснили направление похищенной машины.

Подозреваемых доставили в отдел для выяснения обстоятельств. К уголовной ответственности ранее молодые люди не привлекались, семьи их благополучные.

По словам задержанных, они приехал в Тагил на прогулку, а для того, чтобы доехать до дома, решили взять автомобиль, который они увидели во дворе жилого дома. Чтобы уничтожить улики, парни разобрали машину на запчасти, которые сдали в приёмный пункт.

17-летние подозреваемые сейчас находятся под подпиской о невыезде, а совершеннолетних поместили в изолятор временного содержания до вынесения им меры пресечения.

Напомним, происшествие случилось в посёлке Кирпичный Нижнего Тагила ночью 27 июля 2021 года.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
Свердловская областьпроисшествиеавтомобилькражаподозреваемыеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы