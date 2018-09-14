7-летний тагильчанин залез на дерево и не смог спуститься обратно

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13 сентября на улице Свердлова в Нижнем Тагиле 7-летний мальчик залез на дерево и не смог самостоятельно спуститься.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мальчик залез на высокое дерево на уровень 2-3 этажа, но слезть самостоятельно не смог.
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На место выехали специалисты из МБУ «Центр защиты населения». Спасатели развернули трехколенную лестницу и помогли ребенку спуститься на землю.
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