79-летний пенсионер пропал в Свердловской области

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В поселке Верхнее Дуброво Свердловской области организованы поиски 79-летнего Николая Владимирова, который пропал 13 сентября.
Источник: Поисковый отряд «Прорыв»
Пожилой мужчина ростом 160-165 см имеет худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза.
Пенсионер был одет в черную куртку из плащевки, черные брюки, темно-коричневую драповую кепку, серую х/б рубашку с длинным рукавом, оранжево-коричневую трикотажную кофту на кнопках и черные резиновые сапоги.
У Николая Владимирова почти полностью отсутствуют зубы. Нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить инфоргу поиска Светлане по телефону: 8(982) 664-05-90.
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