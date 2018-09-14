79-летний пенсионер пропал в Свердловской области

Пожилой мужчина ростом 160-165 см имеет худощавое телосложение, седые волосы и голубые глаза.

Пенсионер был одет в черную куртку из плащевки, черные брюки, темно-коричневую драповую кепку, серую х/б рубашку с длинным рукавом, оранжево-коричневую трикотажную кофту на кнопках и черные резиновые сапоги.

У Николая Владимирова почти полностью отсутствуют зубы. Нуждается в медицинской помощи.