Грубо и нецензурно ругался: тагильчанин осужден за оскорбление полицейского

Судом установлено, что 26 февраля 2018 года в ОП №17 из кафе был доставлен пьяный дебошир. Во время оформления документов по административному нарушению мужчина вел себя агрессивно. Нецензурно выражался в адрес помощника дежурного в присутствии полицейских и других граждан.