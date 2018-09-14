Грубо и нецензурно ругался: тагильчанин осужден за оскорбление полицейского
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Суд Нижнего Тагила вынес приговор местному жителю за оскорбление полицейского. Мужчине назначено 11 месяцев исправительных работ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Судом установлено, что 26 февраля 2018 года в ОП №17 из кафе был доставлен пьяный дебошир. Во время оформления документов по административному нарушению мужчина вел себя агрессивно. Нецензурно выражался в адрес помощника дежурного в присутствии полицейских и других граждан.
На судебном заседании подсудимый продолжал своим поведением выражать неуважение к правоохранительным органам.
Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на 11 месяцев с удержанием 5% заработной платы в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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