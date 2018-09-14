Лежат деревья, повреждены машины: ураган прошел в Екатеринбурге

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Вечером 13 сентября на Екатеринбург обрушился ураган. Очевидцы рассказали об упавших на машины деревьях и сломанных заборах.
Сюжеты: Екатеринбург
В Екатеринбурге прошел ураган. В ГУ МЧС сообщили, что сильные дожди и град прогнозировались на вечер 13 сентября и день 14 сентября. Спасатели предупредили жителей города заранее.
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По сообщениям очевидцев, в центре Екатеринбурга повреждены несколько автомобилей — на них упали деревья. На улице Черкасская прямо на проводах висела сорванная откуда-то ветром металлическая конструкция.
Видео
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Видео: «Типичный Екатеринбург»
Жители поселков Совхозный и Костоусово остались без электричества, сообщает Ura.ru.
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