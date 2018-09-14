Пешеход был сбит насмерть на трассе под Серовом

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14 сентября на трассе Екатеринбург-Серов погиб пешеход.
Источник: ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)
14 сентября около 4:00 автомобиль марки Daewoo Nexia под управлением 38-летнего уроженца Узбекистана направлялся из Новой Ляли в Серов.
На 351 км автодороги Екатеринбург-Серов мужчина допустил наезд на 38-летнего пешехода, который двигался по дороге во встречном направлении. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
По информации из ОГИБДД МО МВД России «Серовский», стаж вождения гражданина Узбекистана составляет один год, за этот период он четырежды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
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По факту смерти пешехода организовано следствие.
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