Пожар произошел в гипермаркете «Дом» в Екатеринбурге

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13 сентября в строительном гипермаркете «Дом» на улице Победы в Екатеринбурге произошел пожар.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Вечерние Ведомости»
13 сентября в 23:09 в пристрое к гипермаркету строительных материалов «Дом», который находится на улице Победы в Екатеринбурге, произошло возгорание. Пожарным понадобилось 50 минут, чтобы справиться с огнем на 150 кв. м.
Предварительная причина происшествия – аварийный режим работы электрооборудования. Обстоятельства пожара выясняются.
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Образцы электропроводки отправлены на пожарно-техническую экспертизу.
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