Владелец ритуального агентства украл оградку на кладбище в Красноуральске

В полицию обратилась местная жительница, которая попросила найти злоумышленника, похитившего оградку, установленную на могиле ее родственника.

В ходе следствия правоохранители опросили сотрудников кладбища, вследствие чего был задержан директор одного из агентств, оказывающих ритуальные услуги.

Фото: В.Н. Горелых

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина пояснил, что украл оградку, так как не успевал выполнять вновь поступившие заказы от клиентов.