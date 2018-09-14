Владелец ритуального агентства украл оградку на кладбище в Красноуральске
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В Красноуральске была раскрыта кража кладбищенской оградки. Укравшим оградку оказался глава ритуального агентства.
В полицию обратилась местная жительница, которая попросила найти злоумышленника, похитившего оградку, установленную на могиле ее родственника.
В ходе следствия правоохранители опросили сотрудников кладбища, вследствие чего был задержан директор одного из агентств, оказывающих ритуальные услуги.
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Фото: В.Н. Горелых
Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, мужчина пояснил, что украл оградку, так как не успевал выполнять вновь поступившие заказы от клиентов.
В отношении жителя Красноуральска было возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Кроме того, следователи установили, что есть вероятность причастности главы ритуального агентства к подобным преступлениям.
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