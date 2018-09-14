Женщина и ее дочь чуть не задохнулись в лифте больницы Екатеринбурга

13 сентября в ДГБ Екатеринбурга произошел инцидент. Местная жительница с дочерью, которая проходила лечение в данном учреждении, оказались заблокированы в лифте. После остановки в кабине произошло задымление.

Пострадавшим удалось спастись благодаря своевременной помощи других посетителей больницы.

Следственный отдел по Железнодорожному Району Екатеринбурга организовал проверку по факту данного происшествия. Специалисты установят своевременно ли проводилось техническое обслуживание лифта в больнице, а также насколько выполнялись должностные обязанности лиц, ответственных за безопасное пребывание граждан в медучреждении.