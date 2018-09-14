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#домахорошо
Женщина и ее дочь чуть не задохнулись в лифте больницы Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Женщина и ее дочь чуть не задохнулись в лифте больницы Екатеринбурга

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