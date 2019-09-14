Екатеринбуржца избила группа парней, приняв его за гея
Сегодня, 10:17ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге группа неизвестных избила прохожего из-за того, что он показался им похожим на гея, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Драка произошла на площади 1905 года. Молодой человек шел с друзьями со встречи волонтеров Веган Феста. Он услышал молодые люди, мимо которых они прошли, начали выкрикивать в его адрес оскорбления на почве сексуальной ориентации. После этого он увидел, что несколько парней побежали за ним. Они повалили его на землю и избили. Когда за него попытались вступиться несколько волонтеров, их тоже избили.
Один из избитых парней был госпитализирован. Полиция проводит проверку.
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