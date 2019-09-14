Екатеринбуржца избила группа парней, приняв его за гея

Драка произошла на площади 1905 года. Молодой человек шел с друзьями со встречи волонтеров Веган Феста. Он услышал молодые люди, мимо которых они прошли, начали выкрикивать в его адрес оскорбления на почве сексуальной ориентации. После этого он увидел, что несколько парней побежали за ним. Они повалили его на землю и избили. Когда за него попытались вступиться несколько волонтеров, их тоже избили.